Tempesta Darragh, allarme rosso nel Regno Unito: venti impetuosi e piogge torrenziali | FOTO

La tempesta Darragh sta causando notevoli disagi in diverse regioni del Regno Unito, con venti impetuosi, piogge torrenziali e rischio alluvioni nel fine settimana. Il Met Office ha emesso un’allerta meteo rossa per il vento, un evento raro che segnala “distruzione significativa” e “pericolo per la vita” in alcune aree del Galles e del sud-ovest dell’Inghilterra nella giornata di sabato.

Il codice rosso è valido per la giornata odierna e copre le regioni costiere occidentali e meridionali del Galles e il canale di Bristol in Inghilterra. I codici rossi sono i più gravi e vengono emessi solo quando si prevede una fase di maltempo pericolosa e potenzialmente letale, che può verificarsi in tempi molto brevi.

Un avviso arancione per vento e pioggia interesserà la costa occidentale dell’Inghilterra e del Galles, così come l’Irlanda del Nord. Secondo le previsioni, le raffiche di vento, provenienti da Nord o Nord/Ovest, raggiungeranno picchi di 140 km/h nelle zone costiere esposte.

Circa tre milioni di persone che abitano sulla costa Ovest del Galles e nel Sud/Ovest dell’Inghilterra, inclusa la zona di Bristol, sono state invitate, con messaggi urgenti sui cellulari, a restare chiuse in casa per la tempesta Darragh.

La sfida fra Everton e Liverpool che avrebbe aperto a Goodison Park la 15ª giornata di Premier League è stata rinviata.

