Maltempo, saltano i collegamenti per Procida ed Ischia

Le avverse condizioni meteo stanno determinando anche oggi annullamenti e ritardi nei collegamenti marittimi da e per le isole di Ischia e Procida. Cancellate diverse corse dagli aliscafi con quelle operate da e per gli approdi di Forio e Casamicciola, sospese per tutta la giornata, così come quelle per Procida. Difficoltà anche per chi viaggia con le navi traghetto per le sospensioni di diversi collegamenti sia per Ischia che per Procida operate dai porti di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

