Maltempo: Senigallia apre il COC, monitorato il fiume Cesano

MeteoWeb

A causa del forte maltempo che sta coinvolgendo il territorio di Senigallia, il Sindaco dopo aver disposto l’apertura della sala operativa già da ieri sera, per monitorare la situazione, nella notte ha aperto il COC. Situazione critica al sottopasso del Cesano, completamente allagato. Il livello del fiume Cesano è particolarmente alto. Inoltre, le forti raffiche di vento stanno mettendo a serio rischio alcune alberature. Sin dalle prime ore della notte sono state attivate le squadre dei reperibili e dei volontari. Il monitoraggio delle aste fluviali del Misa, del Cesano, dei corsi d’acqua secondari nonché di tutto il territorio prosegue costantemente.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.