Maltempo Sicilia, violenta mareggiata alle Eolie: Lipari sferzata | FOTO

Un elemento importante di questa ondata di maltempo in atto sull’Italia è il forte vento, responsabile di tanti danni e disagi da Nord a Sud. Questa ondata di Maestrale ha interessato tutto il Mar Tirreno con un fetch enorme. Al largo, le raffiche hanno superato i 130km/h, con devastanti mareggiate sulle coste esposte. Gravi danni si registrano sulle coste di Sicilia e Calabria. Travolte anche le Isole Eolie, dove si sono registrati grossi problemi nei collegamenti via mare. Nella gallery scorrevole in alto, le immagini della violenta mareggiata che ha colpito l’isola di Lipari, scattate da Gabriele Costanzo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

