Maltempo Sicilia, la neve imbianca l’Ennese per Natale | FOTO e VIDEO

Vigilia di Natale all’insegna della neve in Sicilia, con i fiocchi che si sono spinti anche a bassa quota nella notte. La neve ha coperto anche gran parte dell’Ennese, imbiancando strade e tetti di molte località. L’atmosfera è resa ancora più magica dalla concomitanza con le festività natalizie ma la neve porta anche qualche disagio. I mezzi spargisale sono entrati in azione in alcuni Comuni, come a Troina ed a Enna. Al lavoro anche gli spalaneve mentre alle 9 del mattino via Libertà era bloccata. Condizioni pericolose si registrano sulla Statale 1117 Bis tra Enna e Piazza Armerina: le forze dell’ordine invitano a di guidare con prudenza.

Ma c’è una parte della provincia di Enna che ha accolto la neve con ancora più entusiasmo rispetto alle altre, ossia quella dei Comuni nel nord dell’Ennese che dipendono dalla diga Ancipa per il loro approvvigionamento d’acqua. Il livello dell’acqua ha superato i 4 milioni di metri cubi e con queste nevicate è destinato ad aumentare ulteriormente.

