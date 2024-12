Maltempo Sicilia, Bianco Natale nel Palermitano: neve e ghiaccio | FOTO

MeteoWeb

È un Bianco Natale per la Sicilia. Dopo il crollo delle temperature nella notte, nel Palermitano si registra ghiaccio su alcune strade statali e neve anche a 600 metri. La neve è caduta abbondantemente a Gangi, Petralia Soprana, e nella zona delle Madonie. Anche a Caccamo questa mattina le strade e le auto erano ricoperte di coltre bianca. A Piano Battaglia ha nevicato in modo abbondante. Così come a Prizzi, Lercara Friddi e Piana degli Albanesi. Nella statale Palermo-Sciacca ci sono tratti, soprattutto a Giacalone, dove il fondo è ghiacciato. La raccomandazione è di mettersi in viaggio solo se si è equipaggiati con le catene o con gli pneumatici da neve.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.