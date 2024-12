Maltempo Sicilia, pioggia e grandine a Piazza Armerina con +6°C | VIDEO

MeteoWeb

Anche in Sicilia la Festa dell’Immacolata è stata caratterizzata dal maltempo, che ha sferzato l’isola con piogge e vento forte. L’irruzione artica, inoltre, ha provocato un deciso calo delle temperature. Piazza Armerina, località dell’Ennese a circa 700 metri s.l.m., è stata colpita da un rovescio di pioggia e grandine, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo che ci invia David Cartarrasa, mentre la temperatura era di +6°C in pieno giorno.

Oggi le piogge hanno interessato praticamente tutta la Sicilia, risultando più intense sul settore occidentale. Segnaliamo, tra i dati pluviometrici più rivelanti delle ultime 24 ore: 31mm a Santo Stefano Quisquina, 22mm a Sciacca, 19mm a Bisacquino, Campofiorito, Caltagirone.

Forti raffiche di vento, inoltre, stanno colpendo la costa settentrionale della Sicilia, provocando danni e disagi soprattutto nel Palermitano. Registrate raffiche di 92km/h a Palermo, 78km/h a Carini, ma anche punte di 60-70km/h nel Messinese. Dopo i danni della notte nel Palermitano, altri alberi sono caduti per la pioggia a Monreale, Carini e Palermo. La strada per San Martino delle Scale è rimasta di nuovo interrotta per la presenza di tronchi lungo la strada provinciale 57 all’altezza del Torrente d’Inverno. Altri alberi sono caduti a Carini, nella zona di Ponte degli Aranci. Un muro è crollato a Palermo in via Benedetto Marcello, una strada chiusa del quartiere Malaspina-Palagonia, in una traversa di via Arrigo Boito.

