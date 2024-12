Maltempo Spagna: 12 regioni in allerta per neve, pioggia e vento

MeteoWeb

Dodici delle 17 regioni della Spagna sono attualmente in allerta meteo per neve, pioggia, mareggiate e forti raffiche di vento. In particolare, l’Agenzia Statale di Meteorologia (AEMET) ha emesso un’allerta rossa per nevicate nelle Asturie e in Castiglia e León. Questa allerta interessa le Asturie, Palencia e León, dove si prevedono accumuli di neve fino a 40 centimetri in 24 ore, a partire dai 1.200 metri di altitudine.

Nevicate, seppur in misura minore, sono attese anche a Huesca e Teruel (Aragona), in Cantabria, a Lleida (Catalogna), a Lugo (Galizia), in Navarra, ad Álava (Paese Basco), nonché nelle province di Burgos, Segovia e Soria (Castiglia e León) e a La Rioja, con accumuli stimati intorno ai 5 centimetri in 24 ore.

Un’allerta gialla (primo livello su 3) è stata inoltre diramata per piogge e vento in diverse aree del Nord della penisola iberica, tra cui Asturie, Cantabria, Castiglia e León, Catalogna, Navarra e Paese Basco, così come lungo il litorale mediterraneo, comprese la Comunità Valenciana e le isole Baleari. In queste zone sono attesi accumuli di pioggia fino a 40 litri per metro quadro in 12 ore e raffiche di vento che potrebbero raggiungere gli 80 km/h.

L’ondata di maltempo è causata dall’arrivo di una massa di aria artica, combinata con l’approssimarsi di una burrasca mediterranea. Questo sistema potrebbe portare precipitazioni diffuse soprattutto nella metà settentrionale della penisola e nelle Baleari, sottolinea AEMET.

