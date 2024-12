Maltempo, temporali di neve sullo Stretto di Messina: tormenta a Gambarie d’Aspromonte

MeteoWeb

E’ una notte da lupi nello Stretto di Messina. Sulle coste di Calabria e Sicilia piove a dirotto con appena +8°C: il temporale è caratterizzato da saette continue e tuoni tipici dei temporali nevosi, con il suono cupo dovuto al rimbombo del suono nell’atmosfera molto più densa tra le nuvole cariche di larghi e compatti fiocchi di neve. Sta nevicando copiosamente dai 900 metri di quota in su, sia in Aspromonte che sui Peloritani.

Spettacolari le immagini dalle webcam di Gambarie, la località sciistica di Reggio Calabria, a 1.300 metri di altitudine sul livello del mare: l’accumulo ha già superato i 20cm in poche ore, ed è la più grande nevicata di questa stagione ancora soltanto all’alba (non siamo neanche ancora al solstizio!) ed è la terza nevicata stagionale dopo l’inverno senza neve di un anno fa. Tutta un’altra storia quest’anno, a maggior ragione con le prospettive del Bianco Natale: tra 23, 24 e 25 dicembre a Gambarie cadrà oltre mezzo metro di neve fresca che si accumulerà su quella di questa notte, e che poi durerà a lungo regalando una stagione davvero straordinaria.

