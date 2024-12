Maltempo Toscana, abbondante nevicata sulle montagne aretine | FOTO

MeteoWeb

La neve ha imbiancato la Toscana, comprese tutte le montagne aretine. In particolare, neve sul Monte Falterona, in Secchieta, alla Consuma e alla Verna. Neve copiosa in Pratomagno e sugli Appennini tra le province di Arezzo, Forlì Cesena e Rimini. Su tutti i passi si transita con equipaggiamento invernale. Pioggia in pianura ma senza particolari difficoltà. Temperature basse su tutto il territorio provinciale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

