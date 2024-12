Tempesta dell’Immacolata, in Toscana “la prima vera nevicata della stagione in montagna” | FOTO

MeteoWeb

La perturbazione che imperversa sull’Italia nella Festa dell’Immacolata ha portato “la prima vera nevicata della stagione sulle nostre montagne!“: è quanto ha affermato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Abetone, Val di Luce, Doganaccia, Amiata, Zeri, Casone di Profecchia si tingono di bianco, 25 cm al Passo della Cisa, 15 cm al momento ad Abetone Boscolungo“, ha proseguito il governatore.

“Nevica e continuerà a nevicare nella giornata sopra i 500-700 metri in Appennino, dai 900 m sull’Amiata. Prudenza e catene o gomme termiche obbligatorie sulle strade per godersi appieno la bellezza della neve!” conclude Giani.

