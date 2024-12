Maltempo Umbria, le nevicate si intensificano: incanto a Norcia | FOTO

MeteoWeb

Dopo le prime nevicate della mattinata, sta continuando a nevicare molto forte in Umbria, con il peggioramento che sta entrando nella sua fase più intensa. In particolare a Norcia, località a 590 metri s.l.m., gli accumuli iniziano ad essere importanti. L’irruzione di aria fredda sta mantenendo le temperature basse in tutta la regione, tanto che attualmente si registrano valori diffusi di +4-5°C. Sul fronte delle temperature, quelle registrate alle prime luci dell’alba sono state particolarmente rigide. A Castelluccio di Norcia il termometro è sceso ancora intorno ai -18°C, come nella giornata di ieri. Norcia oggi ha registrato una temperatura minima di -0,6°C.

Dopo giorni di pioggia e neve, in Umbria, si annuncia un Natale assolato e freddo. Stando al Centro funzionale della Protezione Civile regionale, per il 25 dicembre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi.

