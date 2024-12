Maltempo Veneto, oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Sono oltre 100 gli interventi che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco oggi per il maltempo che sta interessando la regione Veneto, con piogge abbondanti in pianura e forte vento. Principalmente interessate le province di Padova, Venezia e Rovigo. Gli interventi hanno riguardato la rimozione di rami e di piante pericolanti da strade, parchi e giardini, e danni da allagamenti. Solo una spruzzata di neve sulle Dolomiti, mentre nevicate più abbondanti si sono registrate alle quote più basse sulle Prealpi vicentine e bellunesi. L’acqua alta non ha invaso Venezia per il sollevamento di due delle quattro paratie del Mose, quelle del canale del Lido a Treporti e a San Nicolò, mentre Chioggia e Malamocco sono rimaste abbassate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.