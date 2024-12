Maltempo Veneto: la partita Venezia-Como si gioca in condizioni difficilissime

MeteoWeb

E’ in corso Venezia-Como, sfida valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie A. La posta in palio è altissima tra due squadre in evidente difficoltà e in corsa per la salvezza. La sfida è nettamente condizionata dal maltempo. Nella giornata di oggi sono stati oltre 100 gli interventi dei Vigili del fuoco per le avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la regione Veneto per le piogge abbondanti in pianura e il forte vento. I calciatori delle due squadre sono costretti a giocare in condizioni proibitive. Una pioggia intensa si è abbattuta allo stadio Penzo ma il problema principale è quello delle raffiche di vento. La traiettoria del pallone è nettamente condizionata. La situazione è in fase di evoluzione.

