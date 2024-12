Maltempo, Vigilia di Natale con neve in Calabria e Basilicata: accumuli straordinari in Sila, disagi nel Potentino | FOTO

MeteoWeb

Un ciclone freddo sta portando un’ondata di maltempo invernale al Centro-Sud proprio in concomitanza con le festività natalizie. Gli effetti sono freddo, neve anche a bassa quota e forte vento. Anche per la Calabria è una Vigilia di Natale con la neve. Nevica a bassa quota sui monti del Pollino e della Sila (vedi foto della gallery scorrevole in alto), sulla Presila e sulle aree joniche del Crotonese e del Vibonese, su Serre e Aspromonte. Completamente imbiancati i borghi di San Giovanni in Fiore, Camigliatello Silano e Lorica, sull’Altopiano Silano, dove i turisti hanno preso d’assalto strutture ricettive e piste da sci. A Trepidò, in provincia di Crotone, il Lago Ampollino ha regalato un’atmosfera magica. Temperature in picchiata ovunque, con piogge e venti gelidi.

Al momento non si registrano particolari disagi dovuti al maltempo.

Sulla linea Battipaglia – Paola, la circolazione ferroviaria permane rallentata tra Fuscaldo e Cetraro a causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la zona. Nel tratto interessato, la circolazione viene gestita su un unico binario: i treni possono subire rallentamenti fino a 20 minuti, variazioni o limitazioni.

Neve in Basilicata: disagi sulle strade del Potentino

In Basilicata, nel territorio della provincia di Potenza, su alcune strade ci sono disagi per le nevicate in atto. Nella notte, l’area maggiormente interessata dalle precipitazioni è stata quella interregionale compresa tra le province di Potenza e Barletta Andria Trani. Sono state chiuse la strada provinciale Pazzano Tolve, dalla strada statale 407 Basentana fino alla strada statale Via Appia in territorio di Vaglio di Basilicata, e la strada comunale variante per Tolve. Si tratta di viabilità alternativa alla Basentana per raggiungere Potenza. Neve nel capoluogo regionale, anche se la situazione stradale è regolare.

Nubi sparse e poca pioggia in Campania

Nubi sparse al momento, poca pioggia e temperatura media intorno ai +6-7°C, con il picco di +11°C a Napoli, dove al momento non ci sono precipitazioni. È lo scenario meteo in Campania, su cui ieri la Protezione Civile regionale ha emanato l’allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate. L’allerta meteo si protrarrà fino alle ore 18 di domani, mercoledì 25 dicembre, con “precipitazioni nevose intorno ai 500 metri di altezza, con apporti al suolo significativi e gelate, localmente persistenti”, come si legge nel bollettino della Protezione Civile.

