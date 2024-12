Marte nasconde segreti di vita antica? Le evidenze di microbialiti e fossili

MeteoWeb

Gli studi sulle strutture marziane, ottenute grazie alle missioni dei rover NASA, continuano a suscitare domande affascinanti sulla possibilità che Marte abbia ospitato forme di vita in passato. Recentemente, Vincenzo Rizzo, Giorgio Bianciardi e Richard Armstrong hanno presentato un’analisi approfondita sulle microstrutture presenti su Marte, concludendo che alcune di esse potrebbero rappresentare forme di vita antiche, come microbialiti e fossili. Lo studio, pubblicato nel volume Microbialites and Fossils on Mars: Comparative Studies dalla Cambridge Scholar Publishing, esplora queste strutture marziane attraverso un’analisi comparativa con esempi terrestri di rocce organo-sedimentarie e microfossili, avvicinando la scienza verso una comprensione più concreta delle potenziali origini della vita extraterrestre.

La “compelling evidence”: un passo verso la vita su Marte?

Il termine “compelling evidence“, ovvero evidenza convincente, è stato introdotto per descrivere quei casi in cui i dati, pur non raggiungendo il livello di prova diretta, risultano talmente robusti da non lasciare adito a spiegazioni alternative. Nel contesto di Marte, le strutture analizzate dagli autori dello studio non sembrano poter essere spiegate attraverso i noti processi sedimentari abiogenici, cioè quelli che avvengono senza l’intervento di vita. Piuttosto, le caratteristiche morfologiche di alcune di queste strutture somigliano a quelle di forme biologiche terrestri.

Gli autori hanno identificato un’ampia varietà di forme, comprese 226 strutture microbialitiche, suddivise in 80 figure multiple, e 58 esemplari di fossili marziani, rappresentanti 11 diverse tipologie. Ogni struttura è stata analizzata in dettaglio, sia da un punto di vista morfologico che sedimentologico, ma anche con analisi morfometriche, per confrontare le strutture marziane con quelle terrestri conosciute, come stromatoliti e altre formazioni microbiche.

Queste strutture non sono solo simili in apparenza a quelle che si trovano sulla Terra, ma sembrano anche seguire schemi che suggeriscono un’origine biologica. Secondo Rizzo, Bianciardi e Armstrong, la somiglianza tra le strutture marziane e quelle terrestri è così forte che la spiegazione più plausibile è che si tratti di resti di forme di vita, probabilmente microbiali, che esistevano su Marte miliardi di anni fa.

Il concetto di pareidolia: un problema da superare

Uno degli ostacoli principali nell’interpretazione delle strutture marziane è il fenomeno della pareidolia. Questo termine descrive la tendenza del cervello umano a vedere forme familiari, come facce o animali, in oggetti inanimati. In alcuni casi, ciò potrebbe portare a errori di interpretazione, facendo sembrare naturali le strutture che in realtà sono solo formazioni geologiche casuali. Tuttavia, gli autori dello studio ritengono che molte delle strutture marziane analizzate non possano essere attribuite a pareidolia, poiché mostrano caratteristiche troppo complesse per essere il risultato di processi abiogenici o casuali.

Inoltre, mentre la pareidolia può essere un problema in alcuni casi di strutture non chiare o scarsamente visibili, le strutture marziane presentano un livello di dettaglio che non consente una spiegazione facile. La complessità e la coerenza delle strutture, insieme alla loro somiglianza con i fossili terrestri, rendono l’ipotesi di una genesi biologica molto più plausibile. Quando le strutture sono chiare e ben definite, come nel caso delle sferule e delle microbialiti marziane, l’interpretazione biologica diventa inevitabile.

Confronto con le microbialiti terrestri

Il lavoro di Rizzo e colleghi ha evidenziato numerosi parallelismi tra le strutture marziane e le microbialiti terrestri. Le microbialiti sono formazioni sedimentarie create dall’attività di microrganismi, che possono produrre strutture come le stromatoliti, ben documentate in molte formazioni terrestri antiche. Le strutture marziane che richiamano queste forme suggeriscono che Marte, in un lontano passato, possa aver avuto condizioni ambientali simili a quelle della Terra, favorevoli alla crescita di microrganismi.

In particolare, i “filari di sferule” marziani sono stati confrontati con strutture simili presenti nelle microbialiti terrestri. Le sferule marziane, che si presentano come piccole sfere, sono organizzate in filari intrecciati, una disposizione che non ha spiegazione nei processi sedimentari abiogenici. Questo comportamento, che appare più come una crescita organica, suggerisce che tali strutture potrebbero essere il risultato di un processo biologico. A questo punto, è possibile osservare la presenza di caratteristiche morfologiche che richiamano le alghe verdi e altri organismi primitivi terrestri, a conferma di una possibile analogia tra i due mondi.

Implicazioni astrobiologiche: vita su Marte e oltre

Se le strutture analizzate fossero effettivamente biogeniche, ciò rappresenterebbe un passo enorme nella ricerca di vita extraterrestre. La presenza di forme simili a quelle terrestri su Marte aprirebbe nuove prospettive per la comprensione dell’origine della vita nell’universo. La scoperta che la vita potrebbe essersi sviluppata in modo indipendente su due pianeti diversi, anche se miliardi di anni fa, solleva interrogativi sulla distribuzione universale della vita.

Questa scoperta potrebbe anche suggerire che la vita, in qualche forma, sia più comune di quanto immaginato. Se Marte ha ospitato forme di vita, anche se primordiali, questo potrebbe indicare che altri pianeti nel Sistema Solare e oltre potrebbero aver avuto condizioni favorevoli per lo sviluppo della vita. La ricerca sulle microbialiti e i fossili marziani, quindi, non solo contribuisce alla comprensione del passato di Marte, ma offre anche una nuova prospettiva sull’astrobiologia e sulle possibilità di vita extraterrestre.

Il lavoro di Rizzo, Bianciardi e Armstrong suggerisce che le strutture marziane osservate dai rover NASA siano più che semplici curiosità geologiche. Le similitudini con le microbialiti e i fossili terrestri, unita alla loro struttura complessa e ben definita, porta a una conclusione intrigante: Marte potrebbe aver ospitato forme di vita in passato. Sebbene non si tratti ancora di una prova definitiva, le evidenze morfologiche e sedimentologiche suggeriscono fortemente che la vita su Marte sia stata una possibilità reale. Questo apre un capitolo nuovo nella ricerca astrobiologica, spingendo la scienza a riflettere su come la vita possa essersi sviluppata su altri pianeti del nostro Sistema Solare, e forse oltre.

