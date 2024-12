Marte si avvicina, il Pianeta Rosso al massimo splendore

MeteoWeb

Negli ultimi mesi, Marte è diventato sempre più luminoso e rosso nel cielo notturno. Questo fenomeno culminerà il 12 gennaio 2025, quando il Pianeta Rosso si troverà nel punto più vicino alla Terra degli ultimi 3 anni e, pochi giorni dopo, entrerà in opposizione. Questo evento astronomico non solo offrirà un’occasione straordinaria per osservarlo al meglio, ma segnerà anche un momento cruciale per l’esplorazione spaziale.

Che cos’è l’opposizione di Marte?

L’opposizione di Marte avviene ogni 789 giorni, quando il Sole, la Terra e Marte si allineano perfettamente. A differenza dei pianeti più esterni come Giove o Saturno, le opposizioni di Marte sono più rare a causa della maggiore vicinanza tra le orbite di Marte e della Terra. La Terra impiega 365 giorni per orbitare attorno al Sole, mentre Marte ne impiega 687. Questo significa che i 2 pianeti si trovano allineati ogni 2 anni circa.

Durante l’opposizione, Marte non solo si trova nel punto più vicino alla Terra, ma riceve anche la piena illuminazione del Sole, rendendo più visibili i dettagli della sua superficie.

Osservare Marte: un’esperienza unica

Con l’opposizione del 2025, Marte sarà facilmente visibile sia ad occhio nudo sia con telescopi. Per chi possiede un telescopio, sarà possibile ammirare alcune delle caratteristiche più iconiche del Pianeta Rosso, come il gigantesco canyon Valles Marineris, il vulcano Olympus Mons (il più grande del Sistema Solare) e la calotta polare meridionale.

Un telescopio rifrattore con una lunghezza focale adeguata e un ingrandimento di almeno 200x è ideale per osservare questi dettagli. Inoltre, Marte sarà visibile nel cielo tutta la notte: sorgerà a Est al tramonto e tramonterà a Ovest all’alba, offrendo condizioni ottimali per l’osservazione.

Le date chiave da ricordare

Ecco alcuni momenti importanti legati all’opposizione di Marte nel 2025:

12 gennaio 2025 Marte si avvicinerà alla Terra a una distanza di 96 milioni di km, mentre si troverà nella costellazione del Cancro;

Marte si avvicinerà alla Terra a una distanza di 96 milioni di km, mentre si troverà nella costellazione del Cancro; 13-14 gennaio 2025 Marte sarà occultato dalla Luna piena;

Marte sarà occultato dalla Luna piena; 16 gennaio 2025 Marte raggiungerà formalmente l’opposizione, spostandosi nella costellazione dei Gemelli;

Marte raggiungerà formalmente l’opposizione, spostandosi nella costellazione dei Gemelli; 9 febbraio 2025 Marte sarà in congiunzione con la Luna crescente.

Nonostante queste date specifiche, il periodo migliore per osservare Marte va da ora a febbraio 2025.

Le opposizioni perieliche: un confronto

Non tutte le opposizioni di Marte sono uguali. Le opposizioni perieliche, che si verificano quando Marte si trova nel punto più vicino al Sole (perielio), offrono uno spettacolo ancora più impressionante. Durante queste opposizioni, Marte appare più grande e luminoso nel cielo. L’ultima opposizione perielica è avvenuta nel 2018, mentre la prossima sarà nel 2033. L’opposizione del 2025, invece, non raggiungerà questi livelli: Marte apparirà con un diametro massimo di 14,6 secondi d’arco, più piccolo rispetto ai 24 secondi d’arco delle opposizioni perieliche.

Un’opportunità per le missioni spaziali

L’opposizione rappresenta anche il momento migliore per lanciare missioni verso Marte, grazie alla minore distanza tra i due pianeti. Nel 2025, la NASA prevede di lanciare la missione EscaPADE, composta da due orbiter progettati per studiare il “meteo spaziale” del Pianeta Rosso. Sebbene inizialmente prevista per ottobre 2024, la missione è stata posticipata alla primavera del 2025.

Uno spettacolo per tutto il 2025

Anche dopo l’opposizione, Marte rimarrà ben visibile nel cielo per gran parte dell’anno, fino a scomparire nella luce solare verso novembre 2025. La prossima opposizione è prevista per il 19 febbraio 2027.

