Santa Barbara, Mattarella: “gratitudine e stima per il lavoro dei Vigili del Fuoco”

In occasione delle celebrazioni per la patrona Santa Barbara, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Attilio Visconti, il seguente messaggio: le celebrazioni “costituiscono momento per rinnovare a tutti i Vigili del Fuoco sentimenti di gratitudine e di stima. Con professionalità e spirito di servizio, le donne e gli uomini del Corpo vegliano sull’incolumità pubblica e sulla salvaguardia dei beni e dell’ambiente, nella vita quotidiana come negli scenari emergenziali“.

I Vigili del Fuoco, “componente fondamentale del sistema di Protezione civile, hanno dato prova ancora una volta, in occasione degli eventi calamitosi di quest’anno, di generoso impegno nel soccorso alla popolazione e nelle attività di ripristino dei servizi essenziali“.

“Il conferimento alla Bandiera d’istituto della Medaglia d’oro al Valor civile per l’opera prestata in Emilia-Romagna durante l’alluvione del 2023 è conferma della riconoscenza della Repubblica. Un contributo essenziale quello offerto, altresì, dai reparti specialistici, tra cui la componente aerea, che quest’anno ha celebrato il 70° anniversario di costituzione. Forte del suo ricco patrimonio di valori, coltivato anche attraverso le Scuole di formazione, il Corpo Nazionale è chiamato oggi alla applicazione di inedite potenzialità offerte dal progresso tecnologico e informatico alle tecniche di soccorso e pianificazione. Coraggio e abnegazione connotano l’agire dei Vigili del Fuoco“, ha sottolineato il Capo dello Stato.

In occasione dell’odierna ricorrenza, “la comunità nazionale si inchina con rispetto nei confronti degli appartenenti al Corpo che hanno perso la vita nell’adempimento della loro missione. Alle famiglie colpite vanno le espressioni della più intensa vicinanza. A tutti i Vigili del Fuoco, permanenti e volontari, e ai familiari che assiduamente ne sostengono gli sforzi, rivolgo i migliori auguri di buona festa“.

