Meteo Abruzzo: fase di transizione verso un nuovo peggioramento

Il sistema perturbato che ha caratterizzato le ultime ore si sta progressivamente allontanando verso la Libia, lasciando spazio a condizioni di variabilità atmosferica sul territorio italiano. In Abruzzo, la giornata di venerdì 6 dicembre si presenta con cieli prevalentemente nuvolosi, dovuti al transito di nubi stratificate a quote medio-alte. Non si esclude la possibilità di deboli pioviggini isolate, che potrebbero manifestarsi tra il tardo pomeriggio e la sera.

Per sabato 7 dicembre, il tempo tenderà a migliorare. Al mattino e nel primo pomeriggio, il cielo sarà perlopiù sereno, seppur con il possibile transito di leggere velature. Tuttavia, entro la serata, si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa, preludio al passaggio di una nuova perturbazione. Durante la notte tra sabato e domenica e nelle prime ore di domenica 8 dicembre, è atteso il transito di un fronte perturbato. Le precipitazioni interesseranno maggiormente il versante aquilano, con possibili estensioni alle aree orientali della regione. Le temperature caleranno progressivamente nel corso della giornata di domenica, favorendo nevicate sull’Appennino occidentale a partire dai 1100-1200 metri di altitudine.

Domenica proseguirà con un’alternanza tra schiarite e addensamenti nuvolosi. Nel corso della giornata, brevi rovesci potranno verificarsi nelle zone della Marsica e dell’entroterra aquilano, mentre in serata non si escludono fenomeni di breve durata lungo la fascia costiera.

Le temperature subiranno un lieve aumento tra venerdì e sabato, per poi calare nuovamente dal pomeriggio di domenica. Sul fronte dei venti, lo Scirocco tenderà a intensificarsi da sabato pomeriggio, per lasciare il posto al Maestrale durante la giornata di domenica, con un progressivo rinforzo nel corso della giornata.

