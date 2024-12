Meteo Abruzzo: miglioramento graduale dopo la fase nevosa e perturbata

MeteoWeb

La situazione meteorologica sull’Abruzzo mostra un progressivo miglioramento dopo la recente fase perturbata che ha interessato la regione nelle ultime 24-36 ore, causata dal transito di una goccia fredda ora in allontanamento verso la Grecia. Tuttavia, persiste una diffusa copertura nuvolosa a quote medio-basse, che influenzerà il meteo nelle prossime ore.

Per oggi, domenica 1° dicembre, il cielo si presenterà prevalentemente molto nuvoloso su tutto il territorio regionale. Nel corso della giornata, sono attese graduali schiarite che partiranno dai settori occidentali, in particolare dalle zone aquilane e teramane, per poi estendersi verso il versante orientale entro la serata e la nottata. Lunedì 2 dicembre sarà caratterizzato da condizioni stabili, con residui annuvolamenti sparsi sul versante orientale, mentre il cielo si manterrà prevalentemente sereno nelle aree interne della provincia dell’Aquila.

Martedì 3 dicembre, la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione. Tuttavia, dal pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, con possibili rovesci localizzati, in particolare nelle zone della Marsica, entro la fine della giornata.

Le temperature rimarranno stazionarie, mantenendosi leggermente al di sotto delle medie stagionali, mentre i venti, che nei giorni scorsi hanno caratterizzato il maltempo, saranno in attenuazione, contribuendo a un quadro meteorologico più stabile.

Queste le località abruzzesi che hanno fatto registrare le temperature minime più rigide:

Rifugio Franchetti -7.7°C

Campo Imperatore -5.6°C

Majelletta-Blockhaus -4.8°C.

Un quadro meteorologico dunque in miglioramento, ma che manterrà qualche residuo di instabilità prima di un possibile ritorno a condizioni di variabilità.

