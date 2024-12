Meteo Campania: instabilità e rovesci fino a metà settimana

MeteoWeb

Un’area di bassa pressione interessa attualmente la Campania, portando condizioni di tempo instabile su tutto il territorio regionale. La giornata odierna è caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge diffuse, che coinvolgono sia le aree costiere che quelle interne. I settori del litorale settentrionale e meridionale, così come le pianure settentrionali, il Subappennino e l’Appennino, sono interessati da precipitazioni che si protrarranno per gran parte della giornata. Nelle pianure meridionali, le condizioni meteorologiche già compromesse vedranno un ulteriore peggioramento in serata, con l’intensificazione delle piogge e la possibile comparsa di rovesci temporaleschi.

Nei giorni a seguire, il maltempo continuerà a manifestarsi in modo intermittente, con rovesci che potranno alternarsi a momenti di tregua. Tuttavia, le temperature non subiranno variazioni significative e rimarranno in linea con le medie climatiche tipiche della stagione.

Un graduale miglioramento è atteso a partire da mercoledì 11, grazie al ritorno dell’alta pressione che favorirà condizioni di tempo più stabile e sereno su gran parte del territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.