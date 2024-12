Meteo Emilia-Romagna: inversioni termiche clamorose, -4°C in pianura mentre l’Appennino sfiora i +9°C

MeteoWeb

L’Emilia Romagna sta vivendo una fase meteorologica caratterizzata da stabilità e bel tempo, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che domina la regione. Questo fenomeno sta favorendo un marcato aumento delle temperature in quota, soprattutto nelle aree appenniniche, mentre in pianura il rialzo termico risulta meno evidente. Tuttavia, il paesaggio mattutino delle pianure è ancora segnato da diffuse gelate, conferendo un’atmosfera invernale particolarmente suggestiva.

Le temperature minime registrate in pianura confermano la persistenza del freddo nelle ore notturne. Tra i valori più bassi si segnalano -4,3°C a Carpi Sud (MO), -4,2°C a Villafranca di Forlì (FC) e -4,1°C a San Biagio di Faenza (RA). In altre località, come Bagaglione (FE) e Contane (FE), si sono toccati rispettivamente -3,8°C e -3,5°C, mentre a Soragna (PR) si è registrata una minima di -3,5°C.

Al contrario, le temperature in Appennino rivelano un netto fenomeno di inversione termica, con valori decisamente più miti rispetto alla pianura. A Canevare di Fanano (MO, 1220 metri) si sono registrati +8,6°C, al Passo della Raticosa (968 metri) +6,7°C e al Rifugio La Capanna (FC, 1488 metri) +5,9°C. Anche sul Monte Cusna (RE, 2057 metri), la temperatura ha raggiunto i +2,1°C, evidenziando il contrasto termico tra i fondovalle gelati e le alture più miti.

Con l’avvicinarsi di Capodanno, è previsto un cambio di scenario per le pianure, dove l’alta pressione favorirà la formazione di foschie dense e banchi di nebbia lungo il Po e nelle aree limitrofe. Nei giorni successivi, l’atmosfera diventerà più grigia a causa di nubi basse che contribuiranno a un contesto meteorologico più uggioso su gran parte della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.