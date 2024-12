Meteo Liguria, confermata la chiusura dell’allerta neve alle 15

MeteoWeb

L’aggiornamento della mattinata ha portato Arpal a confermare la chiusura dell’allerta meteo gialla per neve in Liguria alle ore 15.00. Nella notte si è imbiancato l’entroterra, soprattutto di Centro-Levante, con cumulate attorno alla decina di centimetri: 11cm a Cuccarello, nel Comune di Sesta Godano, 10cm sul Monte Settepani e a Capanne di Marcarolo, al confine con il Piemonte, 7cm a Urbe e Amborzasco, nel comune di Santo Stefano d’Aveto.

La minima di -4,9°C è stata misurata a Poggio Fearza​, nell’Imperiese, seguita dai -4,7°C a Pratomollo, -4,4°C sul Monte Settepani, -4°C ad Alpe Vobbia, -3,7°C sul Monte Penello. Raffiche di vento oltre i 100km/h nell’entroterra e attorno ai 90km/h lungo la costa.

Le precipitazioni dovrebbero continuare in particolare nel Levante, dove nevicherà ancora per qualche ora, soprattutto all’altezza dei valichi appenninici.

L’avviso odierno segnala, infatti, un flusso freddo-umido da nord-est che favorisce deboli precipitazioni a carattere nevoso oltre 600-700 metri su E orientale e interno C al confine emiliano, oltre 400 metri su D e E occidentale; fenomeni in esaurimento in serata. Venti rafficati da nord, nordest fino a burrasca su ABC, forti su E, con locali raffiche fino a 70-80km/h. Mare molto mosso per onda lunga da ovest-sudovest sul Levante. Condizioni di disagio fisiologico per freddo su AB specie nelle zone più esposte alla ventilazione.

