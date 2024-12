La neve imbianca la Liguria, paesaggi incantevoli in Val d’Aveto | FOTO

MeteoWeb

La prima neve della stagione ha imbiancato la Liguria, interessando in particolare Santo Stefano d’Aveto e la fascia appenninica. Dalla serata di ieri, una leggera coltre di neve ha raggiunto il centro cittadino, mentre a Prato della Cipolla si registrano oltre 10 centimetri. Le temperature, scese sotto lo zero durante la notte, si sono stabilizzate intorno a 1°C nel paese e a -5°C nelle località delle Casermette del Monte Penna e del Monte Bue.

I mezzi spazzaneve e spargisale dell’Anas sono operativi per garantire la percorribilità della statale della Val d’Aveto. Anche altre località sono state interessate dalle nevicate: 14 centimetri a Varese Ligure in un’ora, 7 centimetri a Urbe e 3 a Dego, nel savonese. Nelle alture dell’Imperiese, a Osiglia, sono caduti 5 centimetri di neve nell’arco di un’ora.

È atteso per la tarda mattinata l’aggiornamento dell’allerta gialla per neve, emessa ieri da Arpal per l’entroterra ligure. Nel frattempo, le temperature continuano a calare in tutta la regione, con una minima di -4,9°C registrata a Poggio Fearza, nel comune di Mendatica. La Liguria è inoltre sferzata da venti intensi, con raffiche che superano i 100 km/h nell’entroterra e raggiungono i 90 km/h lungo la costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

