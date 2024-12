Meteo Piemonte: escursione termica pazzesca, 23°C di differenza tra notte e giorno

MeteoWeb

L’anticiclone subtropicale che domina ormai da giorni l’Europa occidentale sta esercitando un’influenza marcata sul Piemonte, determinando una fase meteorologica stabile e soleggiata, caratterizzata da temperature particolarmente miti, soprattutto in montagna e nelle aree collinari elevate. Un elemento distintivo di questa situazione è il livello dello zero termico, che si è attestato oltre i 3.000 metri sulle Alpi, portando condizioni termiche anomale per il periodo natalizio.

Tuttavia, la stabilità atmosferica è accompagnata dal tipico fenomeno dell’inversione termica, comune nelle fasi anticicloniche invernali. Questo meccanismo favorisce temperature notturne particolarmente rigide in pianura e nei fondovalle, con minime che toccano valori compresi tra -7 e -9°C nelle aree più fredde del basso Piemonte, come l’Astigiano e l’Alessandrino. Nelle zone pianeggianti, le temperature minime si aggirano tra -1 e -6°C. Di contro, le ore centrali della giornata sono caratterizzate da un netto riscaldamento, con temperature massime che raggiungono i 14-16°C nelle aree collinari e di bassa montagna, con punte sopra i 10°C persino oltre i 1.500 metri di altitudine, complice l’effetto foehn in alcune località.

Questo marcato contrasto termico tra il giorno e la notte evidenzia escursioni giornaliere che superano spesso i 20°C, specialmente nei fondovalle con particolari configurazioni geomorfologiche. Si tratta di una condizione microclimatica tipica di questa stagione, resa più evidente dall’assenza di rimescolamento verticale nella massa d’aria, che accentua l’accumulo di inquinanti atmosferici e polveri sottili all’interno dello strato limite generato dall’inversione termica.

Il quadro complessivo restituisce un’immagine di un inverno atipico, con un clima che oscilla tra gelide notti e giornate miti, sottolineando ancora una volta l’importanza delle dinamiche atmosferiche locali nel definire le peculiarità climatiche di una regione come il Piemonte.

