Meteo Puglia: freddo notturno e giornate miti per salutare il 2024

MeteoWeb

La Puglia si prepara a salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo con condizioni meteorologiche caratterizzate da stabilità diurna e freddo nelle ore notturne. San Silvestro, la vigilia di Capodanno, sarà all’insegna di un cielo prevalentemente sereno, con qualche sporadica nuvolosità bassa sui settori occidentali della regione. Tuttavia, foschie dense e nebbie potranno formarsi nelle ore più fredde, riducendo la visibilità e richiedendo particolare attenzione per chi si metterà in viaggio durante la notte. Le temperature resteranno su livelli stabili rispetto ai giorni precedenti: durante il giorno si registreranno valori miti, tra i 13 e i 15 gradi, mentre di notte il termometro scenderà sensibilmente, con minime comprese tra -1 e 8 gradi. I mari, nel frattempo, si manterranno quasi calmi, contribuendo a un contesto meteorologico gradevole, pur con la necessità di coprirsi bene dopo il tramonto.

Il primo giorno del nuovo anno vedrà un aumento delle nebbie nelle prime ore del mattino e della sera, soprattutto nelle zone interne. Nuvolosità bassa, proveniente dall’Adriatico, interesserà in particolare i settori centro-orientali del Brindisino e gran parte del Leccese, dove il cielo potrebbe rimanere coperto per buona parte della giornata. Le temperature massime continueranno a oscillare tra i 10 e i 15 gradi, mentre le minime si attesteranno ancora tra -1 e 8 gradi.

Uno scenario meteorologico più dinamico è atteso tra il 3 e il 5 gennaio, quando una rapida perturbazione fredda attraverserà l’Italia, portando instabilità anche sulla Puglia. Questo impulso sarà accompagnato da un brusco calo termico che porterà le temperature leggermente al di sotto delle medie stagionali per un breve periodo, rendendo l’inizio di gennaio più rigido rispetto alla chiusura dell’anno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.