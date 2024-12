Meteo Puglia: piogge e freddo in vista, da giovedì cambia tutto

MeteoWeb

L’Italia si trova attualmente in una posizione meteorologica di equilibrio precario, stretta tra l’Alta Pressione presente a sud e un sistema di perturbazioni che interessa il Nord Europa. In Puglia, la situazione rimarrà pressoché invariata fino alla giornata di domani, prima di un cambiamento più marcato che prenderà forma a partire da giovedì con l’arrivo del maltempo.

La giornata odierna è caratterizzata da un cielo generalmente poco nuvoloso, sebbene a tratti si possano osservare momentanee coperture più estese. I venti, deboli e provenienti da ovest-sudovest (WSW), contribuiscono a mantenere i mari calmi. Tuttavia, in serata, sul foggiano saranno possibili locali piovaschi che anticipano un progressivo cambiamento nelle condizioni atmosferiche.

Per quanto riguarda le temperature, si segnala un lieve aumento, con valori massimi che potranno raggiungere i 14-15 gradi e minime comprese tra i 3 e i 9 gradi, a seconda delle zone. Domani, il cielo si presenterà variabile, con nubi in aumento dal pomeriggio. Le prime deboli piogge potranno interessare il Gargano, il Tavoliere e l’estremo Salento, mentre i venti tenderanno a provenire da scirocco, rendendo i mari mossi. Le temperature, in questa fase, rimarranno stabili.

Come anticipato, tra giovedì e venerdì si assisterà a un netto peggioramento dovuto all’approfondimento di una perturbazione atlantica sul Mar Jonio. Questa porterà piogge diffuse sulla regione e un nuovo calo delle temperature, segnando l’ingresso di una fase di maggiore instabilità.

