Meteo Veneto: nuvolosità diffusa, precipitazioni locali e graduale miglioramento

Il Veneto sta attraversando una fase meteorologica caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi su gran parte del territorio. Le schiarite, pur possibili, saranno limitate a brevi momenti e interesseranno soprattutto le aree alpine e alcune zone della pianura settentrionale. Nel corso della giornata sono attese precipitazioni locali, che si alterneranno a periodi prolungati di tempo asciutto, con una maggiore probabilità di pioggia concentrata sul Veneto meridionale.

Sui rilievi, il limite delle nevicate si posizionerà tra i 900 e i 1100 metri, portando fiocchi di neve alle quote più elevate. Le temperature in pianura oscilleranno tra 4 e 7 gradi nelle minime e tra 8 e 10 gradi nelle massime. Alla quota di 1000 metri, i valori termici saranno compresi tra -2 e 2 gradi. La ventilazione si farà sentire con maggiore intensità sulle alture e lungo le coste, dove soffieranno venti da nord-est moderati o localmente forti, mentre altrove saranno deboli o moderati.

Nelle prossime giornate, il tempo è previsto in graduale miglioramento. Fino a mercoledì 11 dicembre, si assisterà a un contesto spesso nuvoloso ma con scarse precipitazioni, limitate eventualmente a qualche piovasco nelle zone di pianura centrale e meridionale. Le temperature sono destinate a salire, portandosi nuovamente sopra la media stagionale, con un clima che tenderà a risultare più mite rispetto ai giorni precedenti.

