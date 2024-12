Meteo Veneto: possibile ritorno dell’inverno nel prossimo fine settimana

MeteoWeb

Il Veneto potrebbe essere interessato da un nuovo episodio invernale nel prossimo fine settimana, con un possibile ritorno della neve, almeno nelle aree montane. Le proiezioni dei principali modelli meteorologici indicano la possibilità di un afflusso di masse d’aria fredda provenienti dai quadranti settentrionali del continente europeo. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che si tratta ancora di scenari ipotetici e non di previsioni definitive, data la bassa affidabilità delle proiezioni a medio termine.

La dinamica prospettata appare comunque interessante. Si ipotizza un’elevazione dell’Anticiclone delle Azzorre verso nord-nordest, che potrebbe favorire lo scivolamento di masse d’aria fredda di origine artica verso le latitudini mediterranee. Questa configurazione barica, tipicamente invernale, potrebbe portare a un ritorno della neve in modo significativo su tutte le montagne del Veneto, con quote che scenderebbero anche al di sotto dei 1000 metri.

Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per verificare se questo impianto barico troverà conferma. Solo con il passare dei giorni sarà possibile avere un quadro più chiaro e affidabile sull’eventualità di un nuovo episodio invernale che potrebbe riportare la neve sulle nostre montagne in grande stile. Per ora, l’attenzione rimane alta per monitorare l’evoluzione della situazione atmosferica a livello europeo.

