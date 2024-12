Un mosaico di campi agricoli, la Romania vista dallo Spazio

MeteoWeb

Un colorato mosaico di campi agricoli è ritratto nell’immagine radar acquisita da Copernicus Sentinel-1 nella Romania sud-orientale. Sebbene i satelliti che trasportano strumenti ottici, o ‘simili a telecamere’, siano spesso utilizzati per mappare dallo Spazio le varie tipologie di colture, anche i satelliti radar offrono una preziosa fonte di informazione per la classificazione delle colture e dei loro modelli di crescita, per aiutare a valutarne la salute e la produttività.

Il radar di Sentinel-1 è determinante per monitorare i cambiamenti nella copertura del suolo, fornendo informazioni fondamentali per le regioni con agricoltura intensiva. L’immagine combina 3 acquisizioni radar effettuate in momenti diversi con l’obiettivo di mostrare i cambiamenti nello sviluppo delle colture e le condizioni del terreno.

Le immagini radar sono in origine in bianco e nero, ma qui a ciascuna immagine è stato assegnato un colore: blu per la prima immagine, acquisita il 28 ottobre 2024, verde per la seconda del 9 novembre, e rosso per la terza del 21 novembre. Quando le immagini vengono sovrapposte per ottenere un’unica immagine composita, i colori che ne risultano evidenziano i vari tipi di colture e le fasi di crescita.

Nelle immagini radar, le aree edificate, come città e paesi, sono visibili in grigio o in bianco, mentre i corpi idrici appaiono di colore nero.

Il Danubio – il fiume più lungo dell’UE – è visibile come una linea nera e sinuosa a destra nell’immagine. La città di Brăila, capoluogo dell’omonimo distretto e secondo porto più grande della Romania, è visibile in bianco vicino al fiume nella parte superiore dell’immagine.

Scorrendo verso Nord, il Danubio qui si divide in canali più piccoli che formano due isole. La più grande, l’isola di Great Brăila, è ricoperta principalmente da campi agricoli, le cui forme geometriche sono chiaramente visibili. L’isola più piccola, la Piccola Isola di Brăila, è visibile in azzurro e ospita il Parco Naturale di Balta Mică a Brăilei, un’area umida protetta di importanza internazionale.

Fornendo immagini radar in qualsiasi condizione atmosferica, di giorno e di notte, per il monitoraggio globale delle superfici e degli oceani della Terra, la missione Copernicus Sentinel-1 supporta una vasta gamma di applicazioni, come la gestione ambientale, la risposta ai disastri e la ricerca sui cambiamenti climatici.

Dopo la conclusione della vita operativa di Sentinel-1B nel 2022, l’imminente lancio di Sentinel-1C riporterà la missione alla sua piena potenzialità come costellazione di due satelliti. Una volta in orbita, Sentinel-1C non solo porterà avanti l’eredità della missione, ma, in particolare, introdurrà capacità avanzate per il monitoraggio del traffico marittimo, espandendo ulteriormente l’utilità della missione.

