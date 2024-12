Una mostra e un evento per celebrare la Giornata Nazionale dello Spazio: il programma

MeteoWeb

Sono iniziate presso le sedi diplomatiche italiane in giro per il mondo le grandi celebrazioni dedicate alla quarta Giornata Nazionale dello Spazio istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttiva nel 2021, per ricordare il lancio del primo satellite italiano, San Marco, avvenuto il 15 dicembre 1964. Il clou delle celebrazioni si avrà lunedì 16 dicembre nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con l’inaugurazione della mostra “Avanguardia San Marco. Una retrospettiva fotografica a 60 anni dal lancio del primo satellite italiano” e con un evento dedicato a studenti degli ultimi anni della scuola superiore e universitari. Dopo gli interventi istituzionali del presidente dell’ASI Teodoro Valente, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti e del generale dell’Aeronautica Militare Giandomenico Taricco, si susseguiranno collegamenti, video, testimonial di eccezione, scienziati e divulgatori, che racconteranno i successi spaziali del nostro Paese e cosa bolle in pentola nel futuro dello spazio italiano, dialogando e giocando con il pubblico.

PROGRAMMA

Coordina Andrea Bettini, giornalista

ore 09:45 Proiezione del video istituzionale ASI

ore 09:50 Interventi istituzionali

Prof. Teodoro Valente, Presidente ASI

Gen. S.A. Giandomenico Taricco, Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma

Sen. Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa

Sen. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

ore 10:15 Proiezione del video-documentario Dal San Marco al futuro, prodotto da ASI

ore 10:20 Collegamento con il Broglio Space Center, Malindi

ore 10:25 Collegamento e Q&A con Anthea Comellini, astronauta riserva ESA

ore 10:45 Jakidale e AstroViktor on stage, un influencer e un divulgatore scientifico nello Spazio

ore 11:10 Dall’inviata al Polo Sud Sofia Fatigoni, astrofisica e ricercatrice

ore 11:15 Quiz interattivo con gli studenti condotto da Valerio Vagelli e Simone D’Alessandro, Direzione Scienza e Innovazione di ASI

ore 12:00 Fine dell’evento

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.