Mourinho si ferma per problemi di salute: “intervento chirurgico all’estero”, le indiscrezioni sullo Special One

Il celebre allenatore del Fenerbahce, Jose Mourinho, si appresta a lasciare Istanbul per sottoporsi a un intervento chirurgico all’estero, secondo quanto riportato dal giornalista sportivo turco Yagız Sabuncuoglu su X. L’annuncio, diffuso il 21 dicembre, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni nel mondo del calcio, dato che i dettagli sulla natura del problema di salute dell’allenatore non sono ancora stati resi noti. “Jose Mourinho lascerà oggi Istanbul per sottoporsi ad un intervento chirurgico all’estero a causa di un problema di salute”, ha scritto il giornalista.

La notizia arriva durante una breve pausa invernale della Turkish Super Lig, che potrebbe offrire a Mourinho il tempo necessario per il recupero prima di tornare in panchina. Attualmente, il Fenerbahce si trova al secondo posto in classifica, a cinque punti dalla capolista Galatasaray, dopo un pareggio per 1-1 contro l’Eyupspor lo scorso venerdì.

Dubbi sul futuro del Fenerbahce

Nonostante la posizione ancora competitiva in campionato, l’ambiente del Fenerbahce è attraversato da un clima di insoddisfazione. I tifosi, infatti, nutrono crescenti dubbi sulla capacità del tecnico portoghese ex Roma di riportare la squadra ai vertici. Fino a questo momento, il Fenerbahce non ha ottenuto vittorie contro le prime sei squadre del campionato e occupa il 21° posto nella classifica di Europa League, complice una serie di sconfitte contro l’Athletic Club e l’AZ Alkmaar.

Prossimi impegni e speranze per un ritorno

Il calendario del Fenerbahce prevede il ritorno in campo il 5 gennaio, quando la squadra ospiterà l’Hatayspor allo stadio Şükrü Saracoğlu. I tifosi sperano che Mourinho possa essere nuovamente in panchina per guidare la squadra verso una seconda parte di stagione più convincente. Il tecnico stesso ha descritto questa fase come un “periodo di transizione”.

Nel frattempo, il mondo del calcio si stringe attorno a Mourinho, augurandogli una pronta guarigione e il ritorno al più presto al suo ruolo in panchina.

