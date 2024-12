Un Natale da fiaba nell’Abruzzo innevato: spettacolo a Campo di Giove | FOTO

MeteoWeb

L’Abruzzo ha vissuto un Natale memorabile, trasformandosi in un autentico paradiso invernale grazie a nevicate eccezionali. Tra i borghi maggiormente colpiti, Campo di Giove e Roccacaramanico hanno visto accumuli di neve che hanno raggiunto i 150-200 cm, un evento che non si verificava da decenni. Questo spettacolo naturale ha affascinato abitanti e turisti, sebbene abbia anche causato alcuni disagi.

Campo di Giove, incastonato tra le imponenti vette del Monte Amaro e della Tavola Rotonda nel Parco Nazionale della Maiella, è una gemma montana situata a 1064 metri di altitudine. Il borgo vanta un’escursione altimetrica straordinaria, dai 700 metri della Fonte della Valle fino ai 2403 metri della Tavola Rotonda. Questo rende il territorio un mosaico di paesaggi: dai boschi di pini e faggi ai pascoli montani ricchi di biodiversità.

Le abbondanti nevicate hanno trasformato la regione in una meta ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali. I sentieri innevati e i paesaggi incantati promettono un’esperienza unica, che conferma l’Abruzzo come una destinazione privilegiata per chi cerca la magia della montagna, specialmente in un Natale così straordinariamente bianco.

