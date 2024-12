Neve Abruzzo: un metro e mezzo di magia, l’inverno fiabesco di Campo di Giove | FOTO

MeteoWeb

Durante le festività natalizie, l’Abruzzo si è trasformato in un suggestivo paradiso invernale, grazie alle abbondanti nevicate che hanno avvolto gran parte della regione. Tra i luoghi maggiormente colpiti dalle bufere di neve, spicca Campo di Giove, dove l’altezza del manto nevoso ha raggiunto quasi un metro e mezzo, regalando scenari incantati e disagi in egual misura. Questo piccolo borgo montano si trova ai piedi della Maiella, incastonato tra il monte Amaro, la Tavola Rotonda e il monte Porrara, a un’altitudine di 1064 metri sul livello del mare. I suoi confini lo legano a Pacentro a nord, Cansano a ovest e Palena a sud, quest’ultimo situato nella provincia di Chieti.

Il territorio di Campo di Giove si distingue per un’escursione altimetrica significativa: dal punto più basso, situato a 700 metri sul livello del mare presso Fonte della Valle, si arriva fino ai 2403 metri della Tavola Rotonda. Questo dislivello contribuisce a creare un ambiente naturale di straordinaria bellezza, che alterna boschi di pini e faggi a pascoli montani, tutti ricchi di una flora e una fauna di grande pregio.

Campo di Giove è una meta ideale per chi desidera immergersi in un’atmosfera di pura tranquillità, lontano dal frastuono delle città e dall’inquinamento urbano. Durante l’inverno, il borgo si veste di bianco, con le maestose cime della Maiella che si stagliano candide all’orizzonte, offrendo panorami mozzafiato. È proprio questa stagione che rende il paese particolarmente affascinante, attirando visitatori in cerca di un soggiorno rigenerante e autentico.

Inserito nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, Campo di Giove rappresenta una località di soggiorno apprezzata sia d’estate che d’inverno. La sua posizione privilegiata, unita alla calorosa accoglienza dei suoi paesaggi naturali, lo rende una destinazione perfetta per chi cerca un’esperienza immersiva nella natura. Che si tratti di esplorare i sentieri innevati o di passeggiare tra le sue pinete e faggete, questo angolo d’Abruzzo promette di offrire una fuga indimenticabile, all’insegna della pace e della bellezza incontaminata.

