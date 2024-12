Nebbia o birdstrike? Ancora incerte le cause dell’incidente aereo in Kazakistan

MeteoWeb

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente aereo che ha coinvolto un Embraer 190 dell’Azerbaijan Airlines, partito da Baku e diretto a Grozny, precipitato nell’ovest del Kazakistan vicino alla città di Aktau. In un primo momento, la compagnia aerea azera aveva riferito di una collisione con uno stormo di uccelli (birdstrike), per poi ritirare questa informazione, e che l’aereo aveva effettuato “un atterraggio di emergenza“. Il Dipartimento regionale del Ministero della Sanità kazako ha invece parlato di “un’esplosione di pallone” a bordo, senza fornire altri dettagli.

Secondo il sito di Flightradar24, che monitora i voli in tempo reale, l’aereo ha attraversato il Mar Caspio, deviando dalla sua rotta normale, prima di volare in tondo sulla zona dove poi si è schiantato. L’aeroporto di Grozny, dove il volo era diretto, ha invece fatto sapere che l’aereo era stato dirottato su Makhachkala, in Russia, a causa della nebbia sulla città cecena.

Il Presidente azero Ilham Aliyev ha ordinato un’indagine sull’accaduto.

Incertezze sui sopravvissuti

C’è ancora incertezza sul bilancio delle vittime e dei sopravvissuti nel disastro aereo. Secondo la procura generale dell’Azerbaigian, i superstiti sono 32, mentre per il Ministero kazako per le emergenze sono 29. Il Ministero ha rivisto anche il numero delle persone a bordo, passate da 67 a 69, inclusi 5 membri dell’equipaggio. Le autorità regionali hanno inoltre riferito che al momento sono stati recuperati 4 corpi dal luogo dello schianto. Lo riferiscono le agenzie russe.

