La neve ammanta la Sardegna, 30 cm sul Bruncuspina | FOTO

La neve ha abbracciato la Sardegna lo scorso fine settimana: a 1400 metri di altitudine si registrano 22 centimetri di manto bianco, mentre a 1600 metri, sul Bruncuspina, il manto nevoso raggiunge i 30 cm. I fiocchi hanno continuato a cadere per tutta la giornata di domenica, imbiancando le cime più alte del Gennargentu, secondo i dati di Baku Meteo. La neve ha interessato anche le campagne intorno a Desulo, situate appena sotto i 1300 metri, e i monti del Limbara, in Gallura.

Nel frattempo, il meteo sull’Isola presenta condizioni variabili: nel Sud è tornato il sole, mentre la parte occidentale è ancora interessata da piogge e temporali. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso per criticità ordinaria. Le temperature restano rigide, scendendo sotto lo zero sui rilievi del Nuorese e non superando i 12°C nelle zone costiere meno colpite dalla perturbazione, come il Sud/Est dell’Isola.

Per oggi non sono previste ulteriori nevicate, ma l’instabilità atmosferica potrebbe persistere fino a mercoledì.

