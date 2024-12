“Il tempo del nucleare in Germania è finito”: il CEO di RWE boccia la proposta

MeteoWeb

Il ceo del gruppo tedesco Rwe, Markus Krebber, boccia la proposta dell’alleanza conservatrice Cdu/Csu di rilanciare l’energia nucleare in Germania. “Il tempo delle tre centrali nucleari, che rappresentavano il 6% della produzione di elettricità in Germania, è finito”, ha sottolineato Krebber in una dichiarazione pubblicata oggi dal quotidiano ‘Rheinische Post’. Il capo di Rwe ha dichiarato che la chiusura dell’impianto di Emsland, di proprietà della società, è stata completata il 15 aprile 2023 e che ora è in corso il processo di smantellamento, con 480 dipendenti dedicati a questo compito.

“Se tutti e tre i reattori dovessero essere riavviati, ciò richiederebbe lunghi processi di approvazione, massicci investimenti per il riequipaggiamento e la creazione di un team operativo qualificato. Ma è questo che vuole la società tedesca?”, ha chiesto il Ceo. I membri del Cdu e del Csu intendono valutare la riapertura delle centrali nucleari chiuse se torneranno al potere. Per quanto riguarda le attuali sfide energetiche, Krebber ha sottolineato che l’energia nucleare non è una soluzione praticabile. “Un nuovo reattore richiederebbe fino a dieci anni o più, l’energia nucleare non aiuterà a risolvere le attuali strozzature. I progetti nucleari in corso in altri Paesi dimostrano che spesso sono due volte più costosi del previsto e costano decine di miliardi”, ha affermato. Pertanto, “lo Stato dovrebbe assumersi il rischio economico se vuole che vengano costruiti nuovi impianti”, ha aggiunto.

Le importazioni di energia

Per quanto riguarda le importazioni di energia, Krebber ha detto che non c’è alcuna obiezione a ricevere elettricità nucleare dalla Francia. “È vero che la Germania importa di tanto in tanto energia nucleare francese. Recentemente sono stati due gigawatt. Ma questo è normale in Europa. Durante la crisi energetica, la Germania ha sostenuto la Francia con le esportazioni”, ha dichiarato.

