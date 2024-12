Nuova Zelanda: 3 alpinisti dispersi sul Monte Cook

MeteoWeb

Tre alpinisti provenienti da Stati Uniti e Canada sono dispersi: non sono rientrati da una scalata programmata della vetta più alta della Nuova Zelanda, Aoraki, o Monte Cook. Gli americani – Kurt Blair, 56 anni, del Colorado e Carlos Romero, 50 anni, della California – sono guide alpine certificate, secondo il sito web dell’American Mountain Guides Association. Una dichiarazione della polizia neozelandese non ha fornito il nome dell’alpinista canadese, citando la necessità di avvisare la sua famiglia.

I 3 uomini hanno raggiunto a una capanna a metà strada sulla montagna sabato per iniziare la scalata e sono stati dichiarati dispersi lunedì quando non sono arrivati al punto di incontro prestabilito dopo la scalata. I soccorritori, ore dopo, hanno trovato diversi oggetti legati all’arrampicata, ma nessuna traccia dei 3 uomini, ha riferito la polizia. Le ricerche non sono riprese martedì a causa del peggioramento delle condizioni meteo, con forti piogge e neve. È improbabile che le operazioni riprendano finché le condizioni non miglioreranno, probabilmente giovedì.

Il Monte Aoraki è alto 3.724 metri e fa parte delle Alpi Meridionali, la pittoresca e ghiacciata catena montuosa che si estende per tutta la lunghezza dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda. Un insediamento con lo stesso nome alla sua base è una destinazione per turisti nazionali e stranieri. La cima è popolare tra gli scalatori esperti. Il suo terreno è tecnicamente difficile a causa di crepacci, rischio valanghe, condizioni meteo variabili e movimento dei ghiacciai. Sono stati registrati più di 240 decessi sulla montagna e nel parco nazionale circostante dall’inizio del XX secolo.

