Nuovo omaggio di Google alla Luna, ecco cosa significa il Doodle di oggi

Oggi, 22 dicembre, Google dedica il suo Doodle alla Luna in Ultimo Quarto, celebrando uno dei fenomeni più affascinanti del ciclo lunare. Il Doodle interattivo propone un gioco a tema che sfida gli utenti a mettere alla prova le loro conoscenze sulle fasi lunari, offrendo al contempo un’occasione per approfondire l’importanza scientifica di questi eventi celesti.

Le fasi lunari

Le fasi lunari rappresentano il ciclo di illuminazione della Luna visto dalla Terra, determinato dalla posizione relativa di Sole, Terra e Luna. Ogni ciclo completo dura circa 29,5 giorni, ed è suddiviso in diverse fasi, tra cui Luna Nuova, Primo Quarto, Gibbosa Crescente, Luna Piena, Gibbosa Calante, Ultimo Quarto. L’Ultimo Quarto, in particolare, si verifica quando la Luna appare illuminata per metà sulla sua parte sinistra (nell’emisfero Nord), segno che si trova a tre quarti del suo percorso attorno alla Terra.

Durante l’Ultimo Quarto, la Luna sorge a metà della notte e tramonta a metà del giorno, offrendo uno spettacolo suggestivo nel cielo mattutino. Questa fase segna il passaggio verso la Luna Nuova, un momento di buio totale che inaugura un nuovo ciclo lunare.

Oggi Doodle di Google dedicato alla Luna

Il gioco interattivo del Doodle di oggi (come avvenuto in precedenza) invita gli utenti a esplorare queste dinamiche in maniera ludica, evidenziando l’importanza della Luna non solo per la scienza ma anche per la cultura umana. Sin dall’antichità, infatti, le fasi lunari hanno influenzato calendari, tradizioni e credenze.

Con questa iniziativa, Google non solo rende omaggio alla bellezza e al mistero della Luna, ma incoraggia anche una maggiore consapevolezza scientifica, ricordandoci quanto sia profondo il legame tra il nostro pianeta e il suo unico satellite naturale.

