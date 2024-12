Le nuvole della Terra si stanno riducendo, aumentando il riscaldamento globale: lo studio

MeteoWeb

Per oltre 20 anni, gli strumenti della NASA nello spazio hanno monitorato un crescente squilibrio nel bilancio energetico solare della Terra, con più energia in entrata che in uscita dal pianeta. Gran parte di questo squilibrio può essere attribuito alle emissioni di gas serra dell’umanità, che intrappolano il calore nell’atmosfera, ma spiegare il resto è stata una sfida. La perdita di ghiaccio riflettente, che espone il terreno più scuro e l’acqua che assorbe più calore, non è sufficiente a spiegare il deficit, e anche il declino delle foschie che riflettono la luce mentre i Paesi bonificano o chiudono le industrie inquinanti è carente. “Nessuno può ottenere un numero che sia anche solo vicino”, afferma George Tselioudis, uno scienziato del clima presso il Goddard Institute for Space Studies della NASA.

Tselioudis e i suoi colleghi ora pensano di poter spiegare il crescente divario con le prove raccolte da un satellite straordinariamente longevo. Hanno scoperto che la copertura nuvolosa riflettente del mondo si è ridotta negli ultimi 2 decenni in misura piccola ma tangibile, consentendo l’ingresso di più luce e aumentando il riscaldamento globale. “Sono sicuro che sia un pezzo mancante. È il pezzo mancante“, afferma Tselioudis, che ha presentato il lavoro la scorsa settimana a un incontro dell’American Geophysical Union.

Gli scienziati del clima ora devono capire cosa sta causando questi cambiamenti nelle nuvole. Devono anche affrontare una domanda più allarmante: se la tendenza sia un feedback del cambiamento climatico che potrebbe accelerare il riscaldamento in futuro, afferma Michael Byrne, un esperto di dinamiche climatiche presso l’Università di St. Andrews. Sebbene alcuni modelli abbiano previsto i cambiamenti nelle nuvole, Byrne afferma: “non penso che possiamo rispondere a questa domanda con molta sicurezza”.

Le nuvole hanno tutte le forme e dimensioni, ma due delle fasce di nuvole più costanti sono formate dai pattern di flusso d’aria su larga scala della Terra. Una fascia, vicino all’equatore, si estende attorno al pianeta come una cintura. Si forma quando gli alisei degli emisferi settentrionale e meridionale convergono, costringendo l’aria umida a salire verso l’alto per raffreddarsi e condensarsi in nubi. Un’altra fascia si verifica alle medie latitudini, dove le correnti a getto provocano grandi vortici di tempo tempestoso attorno al pianeta.

Ad agosto, Tselioudis e i suoi coautori hanno riferito che nei 35 anni coperti dalle immagini dei satelliti meteorologici, le fasce di nubi equatoriali si erano ristrette, mentre le tracce delle tempeste delle medie latitudini si erano spostate verso i poli, limitando la regione in cui possono formarsi e riducendone la copertura. Ma il risultato, pubblicato sulla rivista Climate Dynamics, è stato cucito insieme da molti satelliti diversi, ognuno con i suoi difetti ed errori, il che ha reso difficile per i ricercatori essere sicuri che le piccole tendenze rilevate fossero reali.

Ora, il team si è rivolto a un singolo satellite, Terra della NASA, che monitora il pianeta da quasi un quarto di secolo. Osservando gli stessi sistemi nuvolosi, il team ha trovato esattamente le stesse tendenze, con una copertura nuvolosa in calo di circa l’1,5% ogni decennio, afferma Tselioudis. “È solo ora che il segnale sembra uscire dal rumore”.

Bjorn Stevens, un climatologo del Max Planck Institute for Meteorology, afferma che un paio di punti percentuali potrebbero non sembrare importanti. “Ma se si calcolano queste tendenze, sono enormi”, afferma. “Ciò indicherebbe un feedback delle nuvole fuori scala”.

Il team ha anche scoperto che l’80% dei cambiamenti complessivi di riflettività in queste regioni derivava dalla riduzione delle nuvole, piuttosto che da nuvole più scure e meno riflettenti, il che potrebbe essere causato da un calo dell’inquinamento. Per Tselioudis, ciò indica chiaramente che i cambiamenti nei pattern di circolazione atmosferica, non le riduzioni dell’inquinamento, stanno guidando la tendenza.

Il nuovo lavoro non è isolato. All’inizio di quest’anno, sulla rivista Surveys in Geophysics, un gruppo guidato dal climatologo Norman Loeb del Langley Research Center della NASA ha ricondotto il divario nello squilibrio energetico al calo della copertura nuvolosa. Ma Loeb, che dirige il lavoro sul set di strumenti satellitari della NASA chiamato Clouds and the Earth’s Radiant Energy System, che traccia lo squilibrio energetico, pensa che il calo dell’inquinamento possa svolgere un ruolo importante nei cambiamenti delle nuvole, specialmente nell’emisfero settentrionale. “Le osservazioni ci dicono che qualcosa sta sicuramente cambiando”, dice. “Ma è una complicata zuppa di processi”.

Se i cambiamenti nella circolazione globale sono all’opera, una domanda urgente è se continueranno, dice Tiffany Shaw, esperta di clima presso l’Università di Chicago. Gli stessi modelli che prevedono un restringimento della cintura di tempeste equatoriale suggeriscono anche che il cambiamento climatico causerà un riscaldamento dell’aria sull’Oceano Pacifico orientale più rapido rispetto a quello occidentale, indebolendo un importante ramo della circolazione su larga scala. Ma negli ultimi decenni, il Pacifico orientale si è effettivamente raffreddato, rafforzando invece questi venti. Altre osservazioni, nel frattempo, suggeriscono che il resto della circolazione si sta indebolendo.

La confusione rende difficile sapere se le nubi continueranno a ridursi mentre il mondo si riscalda, ma “il mondo reale ci mostrerà la risposta“, dice Shaw. Stevens, invece, è sempre più preoccupato: “se la tendenza regge, siamo nei guai”.

