Occhiuto sveglio e cosciente, decorso post-operatorio positivo

Nel pomeriggio di oggi, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato estubato ed è risultato sveglio e cosciente. Il decorso post-operatorio sta procedendo senza complicazioni al momento, con i parametri vitali che si presentano tutti nella norma e la respirazione che è completamente autonoma.

Durante l’intervento chirurgico di questa mattina, è stata riparata la valvola mitralica, danneggiata da una severa insufficienza cardiaca diagnosticata in precedenza, attraverso una plastica. Il governatore continuerà a rimanere in terapia intensiva per un periodo di almeno 48 ore, con la prognosi ancora riservata.

Un aggiornamento medico ufficiale verrà fornito nella prima parte della mattinata di domani.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo sostegno con un messaggio affettuoso: “Forza Roberto! Ti aspettiamo in salute con rinnovata tenacia ed energia.” In merito alle condizioni di Occhiuto, è intervenuta anche Simona Carbone, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.



