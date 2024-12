Naso all’insù per la parata di pianeti, spettacolo celeste imperdibile

MeteoWeb

In questo mese i pianeti Giove, Marte e Venere brillano intensamente nel cielo dopo il tramonto, accompagnati da Saturno e da altri 2 pianeti che completano uno spettacolo celeste straordinario. Questo spettacolo, spesso definito “parata di pianeti“, offre un’occasione imperdibile per ammirare il firmamento.

Cos’è una parata planetaria?

È importante non confondere una parata planetaria con un allineamento planetario. I pianeti del Sistema Solare orbitano tutti sullo stesso piano, noto come eclittica, che corrisponde al percorso apparente del Sole nel cielo. Di conseguenza, i pianeti appaiono sempre parzialmente allineati. Tuttavia, la visibilità di una “parata planetaria” dipende dalla posizione dei pianeti rispetto al Sole e dal punto di osservazione terrestre. Una parata planetaria si verifica quando diversi pianeti diventano visibili contemporaneamente nel cielo notturno, dando l’impressione di un vero e proprio “corteo” celeste.

Quando osservare la parata planetaria

Questo mese, il cielo notturno ospita Marte, Giove, Urano, Venere, Nettuno e Saturno. Tuttavia, non è semplice osservare tutti questi pianeti insieme. Guardando verso Ovest subito dopo il tramonto, Venere e Saturno saranno i primi a farsi notare, mentre Giove sarà visibile a Est. Con il passare delle ore, Venere probabilmente scomparirà sotto l’orizzonte prima che Marte diventi visibile al di sotto di Giove. Urano e Nettuno, essendo troppo deboli per essere visti ad occhio nudo, richiedono un telescopio o un binocolo per essere individuati.

Prossimi appuntamenti celesti: gennaio 2025

Un’altra straordinaria opportunità per osservare una parata planetaria si presenterà nel gennaio 2025. Durante questo mese, Marte, Giove, Urano, Venere, Nettuno e Saturno saranno visibili contemporaneamente. In particolare, il 21 gennaio sarà una data da segnare sul calendario. In quella sera, la Luna raggiungerà la fase dell’Ultimo Quarto e sorgerà a mezzanotte, offrendo uno sfondo suggestivo per l’osservazione dei pianeti.

La parata di pianeti di marzo 2025

Un evento ancora più raro e spettacolare si verificherà nella prima settimana di marzo 2025, quando Mercurio si unirà agli altri 6 pianeti. L’8 marzo sarà una serata particolarmente favorevole per l’osservazione. Sarà necessario puntare gli occhi al cielo subito dopo il tramonto, poiché Mercurio, situato tra Saturno e Venere, tramonterà rapidamente. In questa occasione, sarà possibile anche ammirare una sottile falce di Luna nelle vicinanze, rendendo l’esperienza ancora più affascinante.

Parata di pianeti, consigli per l’osservazione

Per ottenere la migliore esperienza di osservazione, è consigliabile allontanarsi dalle luci cittadine e scegliere un luogo con un orizzonte aperto e privo di ostacoli. Un binocolo o un telescopio possono migliorare la visibilità dei pianeti meno luminosi come Urano e Nettuno. Non dimenticate di consultare le previsioni meteo per assicurarvi cieli sereni durante le notti di osservazione.

Questi appuntamenti celesti rappresentano un’opportunità unica per avvicinarsi ai misteri del nostro Sistema Solare e per apprezzare la bellezza del cosmo. Che siate astronomi esperti o semplici curiosi, non perdete l’occasione di alzare gli occhi al cielo e lasciarvi incantare dalla danza dei pianeti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.