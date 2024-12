Petrolio, la previsione sull’India: “supererà la Cina per crescita del consumo globale”

MeteoWeb

L’India è emersa come la principale fonte di crescita del consumo globale di petrolio nel 2024 e nel 2025, superando la Cina quest’anno, secondo lo Short-Term Energy Outlook (STEO) di dicembre dell’Eia, Energy Information Administration americana. Il consumo di petrolio della Cina è cresciuto più di quello dell’India in quasi ogni anno dal 1998 al 2023, con il consumo di greggio della Cina che è cresciuto regolarmente più di qualsiasi altro paese durante quegli anni. Nel 2024 e nel 2025, l’India rappresenterà il 25% della crescita totale del consumo di petrolio a livello globale. “Prevediamo un aumento di 0,9 milioni di barili al giorno (b/d) nel consumo globale di combustibili liquidi nel 2024. Prevediamo una crescita ancora maggiore l’anno prossimo, con un aumento del consumo globale di Petrolio di 1,3 milioni di b/d”, spiega l’Eia. Spinto dalla crescente domanda di carburanti per i trasporti e per la cucina casalinga, si prevede che il consumo di carburanti liquidi in India aumenterà di 220.000 b/g nel 2024 e di 330.000 b/g nel 2025. Questa crescita è la più grande di qualsiasi altro paese nelle nostre previsioni in ciascuno degli anni.

“Prevediamo che il consumo di combustibili liquidi in Cina crescerà di 90.000 b/g nel 2024 prima di aumentare di 250.000 b/g nel 2025. In Cina, la rapida espansione della proprietà di veicoli elettrici, il crescente utilizzo di gas naturale liquefatto per il trasporto di merci, una popolazione in calo e la decelerazione della crescita economica hanno limitato la crescita del consumo di carburanti per i trasporti . La maggior parte della crescita in Cina è il risultato del crescente utilizzo di Petrolio per la produzione di prodotti petrolchimici”, prosegue l’Eia.

Il confronto con la Cina

Sebbene la crescita dell’India in termini percentuali e di volume “superi la crescita della Cina nelle nostre previsioni, la Cina consuma ancora molto più petrolio. Il consumo totale di liquidi combustibili in India è stato di 5,3 milioni di b/g nel 2023, mentre la Cina ha consumato più del triplo di conto quantità, ovvero 16,4 milioni di b/g nel 2023, in base alle stime nel nostro STEO di dicembre”, conclude l’agenzia americana dell’energia.

