Petrolio, i prezzi in ascesa: tra scambi ridotti e ottimismo globale, il mercato si scalda

Prezzi del petrolio in ascesa, grazie alle prospettive di mercato più ottimistiche legate alla prospettiva di un leggero restringimento delle forniture. La seduta è caratterizzata comunque da scambi ridotti in vista delle festività. I futuri sul WTI passano di mano a 70,02 dollari al barile nel rialzo dell’1,13%, i contratti sul Brent scambiati a 73,49 dollari al barile avanzando dell’1,18%. Gli operatori di mercato restano in attesa di capire gli equilibri globali per l’anno prossimo, incoraggiati dai segnali di una maggiore domanda di petrolio nei prossimi mesi. A sostenere i prezzi è anche il piano della Cina, il più grande importatore di petrolio al mondo, di emettere 3.000 miliardi di yuan (411 miliardi di dollari) di obbligazioni speciali del Tesoro l’anno prossimo.

