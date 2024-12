Petrolio, raffineria indiana acquista greggio mediorientale. Il Kazakistan aumenta il piano di esportazione verso la Germania

MeteoWeb

La raffineria statale indiana Bharat Petroleum sta acquistando greggio mediorientale per compensare la minore fornitura di petrolio russo più economico. Lo ha affermato il responsabile finanziario dell’azienda, Vetsa Ramakrishna Gupta. Ad inizio dicembre, alcune fonti avevano riferito che le raffinerie statali indiane – che in genere acquistano petrolio russo sul mercato spot anziché con contratti a lungo termine – non riescono a procurarsi circa 8-10 milioni di barili di greggio per il carico di gennaio che avevano precedentemente visto disponibile sul mercato. L’India è diventata uno dei principali acquirenti di petrolio russo trasportato via mare, dopo che l’Unione europea ha evitato gli acquisti e imposte sanzioni a Mosca in seguito all’invasione dell’Ucraina. Il petrolio russo rappresenta oltre un terzo delle importazioni energetiche dell’India, poiché Delhi ha cercato di trarre vantaggio dagli sconti sul greggio. “BPCL non sta ricevendo la sua fornitura completa di petrolio russo dal mercato spot”, ha spiegato Gupta pochi giorni fa all’agenzia Reuters.

“Potrebbe esserci una carenza di due o tre carichi al mese, qualunque sia sia la carenza di greggio russo, lo stiamo acquistando solo dal Medio Oriente”, ha detto, aggiungendo che i recenti acquisti includono petrolio dell’Oman. Il petrolio russo costituisce circa il 35%-37% del greggio che BPCL elabora nelle sue tre raffinerie, che hanno una capacità combinata di 706.000 barili al giorno. “Il prossimo anno, se ci sarà un impatto importante sulle forniture russe, esploreremo più fonti, tra cui greggio WTI o greggio mediorientale, a seconda di quale sarà più economico”, ha aggiunto Gupta. Le esportazioni di petrolio russo sono diminuite, poiché la domanda interna è in aumento e Mosca deve soddisfare la quota di produzione in base all’accordo con l’OPEC. La compagnia petrolifera russa Rosneft ha firmato un accordo con la raffineria privata indiana Reliance per la fornitura di 500.000 barili al giorno di greggio per 10 anni a partire dal 2025. Un contratto che rappresenterà circa la metà delle esportazioni della società, riducendo l’offerta disponibile per altri commercianti.

Kazakistan, aumentato il piano di esportazione di petrolio verso la Germania

Il Kazakistan ha aumentato il piano di esportazione di petrolio verso la Germania di dicembre del 4%, portandolo a 135.000 tonnellate. Lo ha comunicato il servizio stampa della compagnia di trasporto di petrolio Kaztransoil (KTO). Nonostante la sospensione temporanea del flusso di petrolio attraverso il petroldotto Druzhba il 19 dicembre a causa di problemi tecnici, il trasporto del petrolio kazako per la successiva fornitura in Germania avverrà secondo il programma del Ministero dell’Energia, ha dichiarato Kaztransoil. “Nel mese di dicembre, secondo il programma aggiornato del Ministero dell’ Energia della Repubblica del Kazakistan, il volume di trasporto del petrolio kazako attraverso il sistema di oleodotti di PJSC Transneft verso il punto di consegna Adamova Zastava per la successiva fornitura in Germania aumenterà da 130.000 tonnellate a 135.000 tonnellate”, ha dichiarato KTO.

Il Kazakistan ha diretto da gennaio a novembre 2024, attraverso l’oleodotto principale Uzen-Atyrau-Samara e successivamente attraverso il sistema Transneft, 1,358 milioni di tonnellate di petrolio al punto di consegna Adamova Zastava per la successiva fornitura in Germania, rispetto a 843.000 tonnellate nello stesso periodo dell’anno precedente. Ricordiamo che la Russia ha interrotto il trasporto di petrolio attraverso il petroldotto Druzhba dal 19 dicembre a causa di problemi tecnici. La fornitura dovrebbe riprendere nei prossimi giorni, hanno dichiarato dalla compagnia ungherese MOL, uno dei principali destinatari del petrolio russo.

