Piogge benefiche in Sicilia: analisi della situazione meteorologica ed idrologica sui Nebrodi e nell’Invaso Ancipa

Gli eventi meteorologici recenti hanno avuto un impatto significativo sull’area dei Nebrodi e sull’invaso Ancipa, portando un miglioramento rilevante alle riserve idriche della regione. Secondo il SIAS, le abbondanti piogge registrate nei giorni scorsi sul versante tirrenico del Messinese hanno contribuito a un incremento sostanziale del livello idrico dell’invaso, rappresentando una risposta positiva alla crisi idrica che ha colpito questa parte della Sicilia. Le precipitazioni, alimentate dalla circolazione dei venti di Maestrale e Tramontana, hanno evidenziato un effetto orografico pronunciato. Gli accumuli sono risultati maggiori nelle zone più elevate, mentre le aree più basse a sud dello spartiacque hanno ricevuto quantità d’acqua inferiori.

Questo fenomeno è confermato dai dati pluviometrici rilevati nelle stazioni di Caronia Pomiere e Cesarò Monte Soro, dove gli accumuli settimanali hanno superato i 200 mm. Questi valori testimoniano l’intensità dell’evento meteorologico che ha colpito la zona.

L’impatto di queste precipitazioni è stato evidente nell’invaso Ancipa, che ha visto il proprio livello idrometrico aumentare di 8 metri in pochi giorni, corrispondenti a un incremento volumetrico di circa 900.000 metri cubi d’acqua. Questo significativo afflusso rappresenta un importante sollievo per le riserve idriche regionali, migliorando sensibilmente la capacità dell’invaso in un momento di emergenza idrica.

Le prospettive future appaiono promettenti, con l’arrivo previsto di una nuova perturbazione. Questa potrebbe portare ulteriori precipitazioni abbondanti, con accumuli stimati fino a 40-50 mm in alcune aree. Un simile scenario lascia intravedere un ulteriore miglioramento per le riserve idriche, consolidando i progressi ottenuti.

Nonostante i segnali incoraggianti, resta cruciale mantenere alta l’attenzione sulla gestione delle risorse idriche. Le autorità locali stanno già pianificando interventi di riefficientamento delle infrastrutture idrauliche, tra cui le traverse laterali degli invasi, per garantire una gestione sostenibile nel lungo periodo. Questi sviluppi rappresentano un passo essenziale per affrontare le sfide legate alla disponibilità idrica in una regione così sensibile agli eventi meteorologici estremi.

