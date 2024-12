Due poliziotti salvano un uomo in arresto cardiaco: “intervento decisivo”

MeteoWeb

Due agenti della Squadra Volante della questura di Cremona hanno salvato la vita oggi a un 50enne colto da arresto cardiaco. Hanno notato l’uomo a terra in una via del centro. Si sono avvicinati. Il cuore non batteva più. Giovanni Longobardi e Lucrezia Magaddino hanno allertato il 118 e in attesa dell’arrivo degli operatori hanno praticato il massaggio cardiaco: cinque minuti di azione disperata e vana. Poi l’utilizzo del defibrillatore in dotazione sull’auto di servizio si è rivelato decisivo: il cuore del 50enne ha ricominciato a battere. Trasportato in ospedale, il cremonese è fuori pericolo. Gli accertamenti clinici eseguiti hanno appurato che senza l’intervento tempestivo e impeccabile degli agenti, il 50enne non sarebbe sopravvissuto.

