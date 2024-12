Ponte crollato in Brasile: recuperati altri corpi

MeteoWeb

È salito a undici il bilancio delle vittime dopo il crollo del ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, sul fiume Tocantins, nell’omonimo Stato in Brasile. In una nota, la Marina brasiliana ha riferito che ieri, domenica 29 dicembre, la task force di sommozzatori ha individuato altri due corpi sotto le macerie, mentre un terzo corpo rimasto intrappolato in un camion è stato ritirato dal fiume. Al momento, sei persone risultano ancora disperse. Sabato 28 dicembre, l’operazione di ricerca delle persone è stata sospesa perché la struttura rischiava di collassare nuovamente.

Stando alle prime ricostruzioni del Dipartimento nazionale dell’infrastruttura dei trasporti, la campata centrale del ponte ha ceduto per cause ancora da appurare. Il Ministro dei Trasporti, Renan Filho, ha dichiarato lo stato di emergenza e annunciato lo stanziamento di oltre 100 milioni di reais (circa 15,6 milioni di euro) per la ricostruzione del ponte, il cui completamento è previsto per il 2025.

