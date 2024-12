Ponte crollato in Brasile, decretata emergenza per 180 giorni

MeteoWeb

Il Comune di Estreito, in Maranhão (Brasile), ha dichiarato lo stato di emergenza per 180 giorni dopo il crollo del ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira sul fiume Tocantins, avvenuto il 22 dicembre. L’incidente ha causato 9 morti e 8 dispersi. Le priorità includono il recupero delle vittime e il supporto alle famiglie colpite, il controllo dell’inquinamento ambientale causato da veicoli trasportanti sostanze chimiche come acido solforico e pesticidi, e la mitigazione degli effetti sulla salute pubblica. Il decreto prevede interventi per ripristinare la mobilità nella zona e sostenere le attività economiche locali, tra cui agricoltura, pesca e commercio. L’amministrazione si impegna a gestire le conseguenze dell’incidente e a garantire il supporto necessario alle comunità interessate.

