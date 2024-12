Precipita in un dirupo per 20 metri: morto un escursionista nella Bergamasca

MeteoWeb

Caduta fatale per un escursionista sulle montagne della Bergamasca. È successo questa mattina mentre l’uomo, 59 anni, di Trescore Balneario (Bergamo), era impegnato in un’escursione con due amici nella zona del Pizzo dei Tre Confini, in località Lizzola, a Valbondione (Bergamo). L’allarme è scattato poco prima delle 10, quando l’escursionista è caduto in un dirupo per circa 20 metri: a chiedere aiuto sono stati i due amici che erano con lui. Il 59enne è stato raggiunto dal personale del Soccorso Alpino e dall’équipe dell’elisoccorso partito da Sondrio, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata già riconsegnata ai familiari con nullaosta della magistratura di Bergamo alla sepoltura.

